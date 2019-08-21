شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالات تعدي على أرض زراعية ورفع اشغالات بشوارع مركز منفلوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة منفلوط، إنه تم إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بحوض أبوطالب جزيرة المعابدة بزمام قرية أم القصور وذلك في محاولة للحفاظ على الرقعة الزراعية من الإندثار.

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وأضاف إنه تمت مشاركة مساعدي رئيس المركز ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والأحواض والجمعية الزراعية والري وحماية الأراضي والإشغالات وبالتنسيق مع مركز شرطة منفلوط وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية.

وأوضح رئيس المركز إنه تم رفع الاشغالات من شارع جناين أيوب لتسهيل الحركة المرورية فضلاً عن إزالة ورفع الأتربة على جانبى الطريق بشارع بورسعيد باستخدام معدات الوحدة المحلية وبمشاركة مساعدي رئيس المركز ومسئولى الاشغالات بالوحدة والبيئة والنظافة مؤكداً على مواصلة الحملات والمتابعة الدورية في القطاعات الخدمية المختلفة وذلك للتأكيد على إزالة أي تعدي على الأراض الزراعية والاشغالات من الطرق والشوارع الرئيسية.

وشدد رئيس مركز ومدينة منفلوط على ضرورة شن حملات مفاجئة ودورية على كافة القطاعات الخدمية بالمركز وقراه للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بطريق أفضل وأهمية إزالة أي تعدي على الأراض الزراعية وأملاك الري للحفاظ على الرقعة الزراعة وتنفيذ القانون على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.