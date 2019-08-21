شكرا لقرائتكم خبر عن مرافق الدقهلية تزيل ثانى سوق عشوائي بالمنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت إدارة شرطة المرافق بالدقهلية، اليوم، من إزالة سوق عشوائي في منطقة موقف أويش الحجر بالقرب من جامعة المنصورة لتسببه في إعاقة الحركة المرورية والزحام في مدخل الموقف، وبذلك يكون ثانى سوق عشوائى تزيله المرافق بعد سوق طلخا أسفل كوبرى الجيش خلال 24 ساعة فقط.

Advertisements

وتمكنت القوات بمساعدة معدات رئاسة مركز ومدينة المنصورة من إزالة سوق موقف أويش الحجر بالكامل ومصادرة جميع عربات وفروشات الخضار والفاكهة المتواجدة بالمكان. خرجت الحملة بتعليمات من اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، وبقيادة العميد وائل الشربيني، مدير إدارة المرافق، والنقيب أشرف شاهين، والرائد محمود يعقوب، رئيس المباحث وذلك في إطار خطة تهدف لإعادة الإنضباط لشوارع محافظة الدقهلية، وعدم السماح بوجود إشغالات في الميادين الرئيسة والشوارع.

ومنح العميد وائل الشربينى مدير إدارة المرافق، فرصة للبائعين بأخذ البضائع من الخضار والفاكهة بدون العربات والتي تمت مصادراتها كلها حتى تم إخلاء المكان تماما وأزالت جميع الإشغالات به وكذلك البلدورات والحجارة التي وضعها الباعة لإغلاق الطريق أمامهم. وأسفرت الحملة عن تحرير 191 محضر متنوع، و5713 مضبوطات متنوعه تم ايداعها بمخازن مجلس مدينه المنصورة بالإضافة إلى إزالة كافة الإشغالات والمخالفات الموجودة .

يذكر أن شرطة المرافق تمكنت بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة طلخا، أمس، من إزالة سوق عشوائي أسفل كوبري الجيش في طلخا وصادرت كافة الإشغالات وأقامت نقطة أمنية به لمنع عودة الباعة الجائلين إليه مرة أخرى.