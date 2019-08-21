شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: تنمية وتطوير 3 تكتلات إقتصادية لصناعات تراثية تشتهر بها المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس الإقتصادى لمحافظة سوهاج، خلال إجتماعه اليوم برئاسة المحافظ، الدكتور أحمد الأنصارى، على تنمية وتطوير 3 تكتلات إقتصادية لصناعات تشتهر بها المحافظة، تشمل صناعة النسيج اليدوي بمركز أخميم وحى الكوثر، وصناعة التلي بمركز جزيرة شندويل، وصناعة الأثاث في غرب مركز طهطا، وذلك بتمويل من برنامج التنمية المحلية للمحافظة الممول من الحكومة المصرية والبنك الدولى.

وناقش المجلس خطة التنمية المتكاملة متوسطة الأجل «ثلاث سنوات» للبرنامج إبتداء من عام 2019 وحتى عام 2022، والتى تشمل مشروعات خطة الديوان العام، وخطط المراكز، والمكون المحلي، والتي من شأنها خلق المزيد من فرص العمل المستدامة لشباب وأبناء المحافظة، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم البنية الأساسية، وتطوير الصناعات القائمة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة، وتنمية الموارد الإقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

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ووجه محافظ سوهاج، بمراجعة خطط المراكز، وإعادة توزيع التمويل على بعض المشروعات وفقا لأولويتها، مشددا على ضرورة إجراء فحص الأهلية والدراسات البيئية والإجتماعية للمشروعات المدرجة في الخطط قبل البدء في عملية طرح المشروعات.

وأكد الأنصارى، أن برنامج التنمية المحلية يهدف إلى تقديم محافظة سوهاج كنموذج لمحافظة متكاملة من كل الجوانب، حيث أن سوهاج مرصود لها من الموازنة 56،1 % بواقع 1.5 مليار جنيه كحد أدنى، من مبلغ 132 مليون دولار مخصصة لمحافظتى سوهاج وقنا، حيث ستستفيد محافظة سوهاج بمبلغ 70 مليون دولار منها، لافتا إلى أن موازنة البرنامج مقسمة على المراكز وفقا لمعايير دقيقة راعت التعداد السكاني لكل مركز ومعدلات الفقر، بهدف تحقيق العدالة في توزيع الخدمات على المواطنين.

واستعرض المجلس النظام المقترح لإدارة وتنمية الأصول، والمشروعات القائمة بالمحافظة من خلال نظام المعلومات الجغرافية «GPS»، بالاضافة إلى خطط المراكز والمشروعات المقترح تنفيذها ضمن البرنامج. حضر الإجتماع اللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري العموم بالديوان العام، ومديري التخطيط بالوحدات المحلية، وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة.