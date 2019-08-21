شكرا لقرائتكم خبر عن « أرت دو إيجيبت» تثمن توجيهات السيسي بإخلاء القاهرة من الوزارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثمَّن«آرت دو إيجيبت»، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإخلاء محافظة القاهرة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية خلال عام 2020، وسرعة العمل على تطوير «القاهرة التاريخية».

وقالت نادين عبدالغفار، مؤسسة معرض «آرت دو إيجيبت» إن تكليف الرئيس سيسمح بعودة القاهرة لدورها التاريخي، والثقافي، والسياحي، والأثري، وسيظهر مردوده في انخفاض الزحام في شوارعها، ويجذب ملايين السائحين إليها، إذ كان الزحام وما ينتج عنه من تلوث أحد أسباب عزوف السائحين عن زيارة مدينة القاهرة.

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وأضافت «نادين»، في تصريحات صحفية لها اليوم الأربعاء، أن الآلاف من فرص العمل تنتظر أبناء المصريين مع إحياء «سياحة التراث الثقافي والفني»، بما يجذب مليارات الجنيهات إلى الاقتصاد القومي للبلاد، وهو المجال الذي يعمل عليه معرضها منذ عدة سنوات، مؤكدة استعدادهم الكامل للتعاون مع كافة الوزارتللترويج لفكر سياحة المعارض الفنيه والعمل لاقامتهابالاماكنالاثريه للترويج لتلك السياحة سواء في الأسواق المحيطة بمصر، أو الأسواق العالمية.

وأكدت «نادين» على التزامها في العمل مع كافة الأطراف المعنية للترويج للتراث المصري الفريد، مؤكدة أن مشروعات تطوير منطقة «القاهرة التاريخية»، ستسهم بشكل فعَّال في جذب أعداد كبيرة من السائحين لمصر، حيث تتنوع ثقافتها، وآثارها وتاريخها بين عدة ثقافات، ما سيمثل عنصر جذب هام للسائحين، بالإضافة للحضارة الفرعونية التي تجذب الملايين من السائحين لمصر.

يذكر أن «أر دو إيجيبت» أقامت، على مدار العاميين الماضيين، معرضين فنيين تحت رعاية وزارة الآثار داخل المتحف المصري بالتحرير، وقصر الأمير محمد على بالمنيل، وهي المعارض التي حظيت بزيارة 10 آلاف زائر بينهم ما يقرب من الألفي سائح، وحققت تبرعات عينية تتمثل في تجديد وتطوير الأماكن الأثرية التي أقيمت بها المعارض من الشركات المختلفة، كما تستعد «الشركة» لإقامة معرضها الفني الثالث نهاية شهر أكتوبر القادم تحت عنوان «سرديات معاد تخيلها» ويستمر على مدار أسبوعين داخل أربعة أماكن أثرية في شارع المعز لدين الله الفاطمي بمنطقة الأزهر بمشاركة عدد من الفنانين الذين يقدمون الأعمال الفنية والمركبة من الفن المعاصر وذلك من خلال تحويل شارع المعز، ولأول مرة، إلى متحف مفتوح طوال فترة المعرض.