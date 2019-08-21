شكرا لقرائتكم خبر عن «قرطام» يوجه سؤالا للحكومة: «ما هي إجراءات تشجيع الاستثمار في الوادي الجديد؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، ورئيس الحزب، بسؤال إلى وزراء التنمية المحلية، والكهرباء، والنقل، حول: «كيف تشجع الحكومة المستثمرين المصريين والأجانب على إقامة المشروعات في محافظة الودى الجديد».

وقال «قرطام»: «إن الله حبى كل محافظة من محافظات مصر بميزة نسبية تميزها عن غيرها، وتأتى محافظة الوادى الجديد وما تحتويه رمالها من كنوز تفتقر إلى من يكتشفها، فضلاً عن أن مساحتها تتسع لتغطى أكثر من 44% مساحة مصر»، مضيفا: «أنه بالرغم من كل ذلك، فإن المحافظة تعانى من نقص العديد من المرافق الرئيسية، وتأتى الكهرباء كإحدى الخدمات الرئيسية اللازمة ليست للاستهلاك اليومى للأهالى الذين سكنوا في هذه الصحراء لتعميرها، بل لتشغيل ماكينات آبار الرى الزراعية اللازمة لزراعة المحاصيل والفاكهة التي يتعيشوا منها».

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وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين: «ليس هذا فحسب، بل مازالت العديد من المدن والقرى كالقمون والشيخ مفتاح تحتاج إلى ربطها بشكبة كهرباء جديدة، ويتزايد العجب بأن قرية أسمنت مربوطة على عداد واحد- وهو عداد الوحدة المحلية، بل وتقوم الوحدة المحلية بتحصيل فواتير الاستهلاك من منازل المواطنين لحساب وزارة الكهرباء».

وأشار إلى أن «الشركة المسند إليها رصف طريق قرى (موط – الدهوس) منذ ثلاث سنوات ولم تنته من رصف مسافة لا تتزايد على خمسة كيلو متراً، على الرغم من أنه طريق هام ويخدم أكثر من 20 الف مواطن»، مضيفا أن «الأمر لم يقف عند ذلك، بل تأتى مشكلة عدم رصف الطرق الرئيسية التي تربط بين محافظة الوادى الجديد وغيرها من المحافظات، فأصبحت عائق عن تعظيم الاستثمارات في المحافظة، وأيضا عدم الانتهاء من مشروع الظهير الزراعى، والذى تصل مساحتة إلى أكثر من (200) فدان، كما أن هناك مشكلة المزارعين الذين قاموا بزراعة الأرز الجاف الموفر للمياه والبالغ عددهم (1600) مزارع، قامت الأجهزة بإزالة زراعاتهم وتحويلهم للنيابة العامة، رغم التكاليف التي تكبدوها في تجهيز الأرض وزراعة شتلات الأرز».

وتساءل «قرطام» عن أسباب عدم تركيب عدادات خاصة للمواطنين وتوصيل شبكات الكهرباء للقرى حتى الآن، وعما ستتخذه الوزارة حيال الظهير الزراعى لمحافظة الوادى الجديد. كما تساءل عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة مع الشركة التي أسند إليها تنفذ رصف طريق (موط – الدهوس) رغم مرور ثلاث سنوات ولم تنته بعد، وعن خطة الوزارة في رصف الطرق الرئيسية التي تربط محافظة الوادى الجديد بالمحافظات الأخرى.