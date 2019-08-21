شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يبحث مع قائد الأسطول البحري موقف ميناء «أبورماد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، الأربعاء، قائد الأسطول البحري الجنوبي لاستعراض الموقف التنفيذي لميناء صيد أبورماد.

أكد محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع، الذي عقد وذلك بديوان عام المحافظة، الأربعاء، أن عملية تطوير ميناء صيد أبورماد تعد خطوة هامة ومميزة بالنسبة لأهالي مدن الجنوب، كما تعد من أهم مشروعات الثروة السمكية بالبحر الأحمر، موضحًا أن عملية تطويرها سيكون لها دور كبير في عملية زيادة إنتاج الأسماك، مضيفاً أن الهدف من التطوير هو أن يصبح الميناء ذات إمكانيات ضخمة، حيث يضم أرصفة بحرية لوحدات الصيد بأنواعها وخدمات لوجيستية ومبانى إدارية ومرافق وبنية تحتية.

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وأوضح المحافظ أن عملية تطوير ميناء صيد ابو رماد جاء نتيجة امتهان أكثر من 40 % من سكان مدن الجنوب بمهنة الصيد، كما يعد هذا الميناء من أحد مشروعات الثروة السمكية التابعة لمحافظ البحر الأحمر، والتي تلبي احتياجات أهالي ومواطني المحافظة من الأسماك.

وأضاف أن عملية تطوير الميناء تتضمن إنشاء ساحات ومخازن مبردة ورافع سفن وورشة ميكانيكة وصيانة خاصة بالمراكب ومظلات وساحات انتظار ومحطة وقود ومصنع ثلج وصالات لفرز وتغليف الأسماك، وكافيتريات ومتاجر لمستلزمات وحدات الصيد وقطع غيار ومساحات خضراء، ومكتب بريد واتصالات وعيادة طبية وشبكة مرافق كاملة.

من جانبه أكد المهندس مخلص ثروت رئيس فرع المقاولون العرب بالبحر الأحمر أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الخرسانية البحرية من أرصفة، مضيفاً أن الميناء تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية بنسبة 60%، وجار العمل للانتهاء من الميناء في اقرب وقت ممكن ليتم دخوله الخدمة خلال الفترة القادمة

يذكر أن ميناء صيد أبورماد يٌقام بعد تطويره على مساحة 70 ألف متر مربع، بتكلفة بلغت 110 ملايين جنيه، ويتضمن إنشاء أرصفة بحرية به لوحدات واستوعب ايضا 600 فلوكة صيد على جانبي الرصيف.