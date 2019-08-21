شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: عيادات البعثة الطبية للحج استقبلت 73 ألف حاج مصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بأن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، استقبلت حتى صباح اليوم الأربعاء، 73070 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 68075 حالات مرضية بمكة المكرمة، و4995 حالة في المدينة المنورة، مؤكداً أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يومياً للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

من جانبه أشار الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، إلى دخول 247 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 188 حالة بعد تمام شفائها، ومازالت هناك 59 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.

وأضاف «قنديل» أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ36 حالة بمستشفيات السعودية، بعدد 280 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت 9 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتاً إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يومياً «صباحاً ومساءً» على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد «قنديل» عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيراً إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.

وفي ذات السياق أعلن الدكتور عمرو قنديل، عن تقديم الخدمة الطبية لـ418 من الحجاج غير المصريين المترددين على عيادات البعثة الطبية بالمدينة المنورة.

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جاء ذلك خلال زيارته التفقدية اليوم الأربعاء، للعيادات الطبية بالمدينة المنورة، لمتابعة استمرار تقديم الخدمات العلاجية والوقائية للحجاج المصريين.

وأكد «قنديل»، أن الخدمة الطبية المميزة التي تقدمها البعثة الطبية للحج جذبت عدداً من الحجاج غير المصريين لتلقي الخدمة الصحية، لافتاً إلى أن عيادات البعثة تقدم خدماتها العلاجية للمصريين وغير المصريين «الراغبين في تلقي الخدمة الطبية» على حدٍّ سواء، قائلاً «نحن نخدم جميع ضيوف الرحمن».

وأشار «قنديل» إلى أنه تمت مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بعيادات المدينة المنورة، مؤكداً على توافر مخزون وفير من الأصناف الدوائية تكفي لآخر فوج مصرى يغادر الأراضي السعودية.

وأشاد «قنديل» بجهود الفريق الطبي للبعثة بالمدينة المنورة وما يقدمونه من خدمات صحية لضيوف الرحمن.

كما تفقد الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، والدكتور عبدالناصر حميدة، رئيس شعبة المدينة المنورة، اليوم، عدداً من المرضى بمستشفيات المدينة للاطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكد من تلقيهم العناية اللازمة.

وأوضح «قنديل» أن جميع الحالات بالمستشفيات تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، موجهاً الشكر للسلطات ووزارة الصحة السعودية لما يقدمونه من خدمات طبية على أعلى مستوى للمصريين وغير المصريين من ضيوف الرحمن.