السيسي يوجه باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات الانتقال للعاصمة الإدارية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لانتقال الحكومة إلى العاصمة الادارية الجديدة. وأضاف راضي أن الرئيس وجه باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. كما وجه بتأسيس العاصمة الإدارية لتكون مركزاً معلوماتياً متطوراً يربط بين مؤسسات الدولة وفق أحدث النظم المطبقة عالمياً.

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