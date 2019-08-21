شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف بين «المالية» و«السكة الحديد» بسبب «حافز رسلان ونوابه الـ7» (مستندات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشب خلاف حاد بين وزارة المالية وهيئة السكة الحديدية، بسبب عدم التزام الهيئة بدفع ضرائب لمبلغ ٢٣٢ ألف جنيه حوافز ربع سنوية للمهندس أشرف رسلان والنواب السبعة أعضاء مجلس الإدارة بواقع ٣٠ ألف جنيه لكل منهم، حيث شددت مندوبة وزارة المالية في خطاب لرئيس الهيئة بضرورة الالتزام بدفع الضرائب على هذا المبلغ.

وقالت مندوبة الوزارة بالهيئة في خطاب رسمي بتاريخ ١٩ أغسطس الجاري حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، الأربعاء: «السيد رئيس مجلس إدارة هيئة السكة الحديد أتشرف بالإحاطة أنه ورد إلى إدارة الحسابات بتاريخ ١٨ أغسطس الجاري استمارة صرف حافز ربع سنوي للسادة رئيس الهيئة ونوابه بمبلغ ٢٣٢ ألف و٧٢٠ جنيهًا، وأرجو التفضل بالتنبيه على المسؤولين بأن جميع مستحقات العاملين بالدولة خاضعة للضرائب والدمغات، ولا يوجد شخص معفي من سدادها بحكم القانون، وعدم خصمها يعتبر تهرب ضريبي يستوجب المساءلة القانونية».

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في الوقت الذي نفت هيئة السكة الحديد وجود أي تهرب ضريبي من أي نوع، مشددة على أن جميع الحوافز والمكافآت يخصم منها الضرائب. وقال طارق لبيب، نائب رئيس هيئة السكة الحديد للشؤون المالية في تصريحات لـ«لمصري اليوم»، الأربعاء، إن «جميع الحوافز والمكافآت تخضع لبرنامج «الساب» الإلكتروني والذي لا يستثني أي موظف من رئيس الهيئة حتى أصغر موظف»، كما أن كشوف المرتبات والمكافآت تخضع لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات».

وأضاف «لبيب» أن «اليوم عقدنا جلسة لمندوبة وزارة المالية في السكة الحديد لتوضيح بعض النقاط الخاصة بحافز الربع سنوي».

كان المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، قد أرسل للفريق كامل الوزير، وزير النقل، خطابًا يطلب منه الموافقة على صرف الحافز الربع سنوي للنواب وعددهم ٧، ورئيس الهيئة بواقع ٦ أشهر من إجمالي شامل الراتب.

في الوقت الذي أكدت مصادر بوزارة المالية أن «استمارة صرف حافز الربع سنوي لرئيس الهيئة والنواب لا يوجد بها خصم للضرائب، وهذه ملاحظة تكررت ونحن دورنا الحفاظ على المال العام تنفيذا لتوجيهات الدولة».

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