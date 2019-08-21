شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المنتدى الأول لـ«قادة شباب جامعات الصعيد» من جامعة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار «بقوة شبابها تحيا مصر»، ينطلق مؤتمر «قادة شباب جامعات الصعيد»، خلال الفترة من من 24 وحتى 28 أغسطس الجاري، وبمشاركة شباب وطلاب ثمان جامعات بالصعيد هم بني سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وجنوب الوادي، وأسوان؛ وذلك لزيادة الوعي لدى طلاب جامعات الصعيد بالقضايا المجتمعية والتكنولوجية والسياسية والقومية والتعرف على أفكار الشباب ومقترحاتهم وزيادة الترابط والتعاون بين طلاب جامعات الصعيد.

وجدير بالذكر أن المنتدى يُنظم ضمن خطة النشاط الصيفي لجامعة المنيا وتفعيلاً لمحور التعاون مع الجامعات المصرية بخطة الأنشطة الصيفية لجامعة المنيا المشاركة بها بمسابقة أفضل جامعة مصرية في الأنشطة الطلابية والتي أطلقها قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي، وذلك بتنظيم من الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون اتحاد طلاب الجامعة، مع فريق طلاب من أجل مصر ويبدأ المنتدى بالجلسة الافتتاحية والتي ستُعقد بالقاعة الكبرى بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بالجامعة صباح يوم الأحد القادم.

Advertisements

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي أن المنتدى يهدف إلى تعميق قيم الولاء والانتماء لدى طلاب جامعات الصعيد وتمكينهم فكرياً، وتحقيق ثراء في الوعي الجمعي لدى طلاب جامعات الصعيد، مشيراً إلى أن المنتدى يُناقش أربعة محاور رئيسية تضم محوراً سياسياً يشمل جلستين تدور حول «دور مصر الافريقي والعربي في تفعيل السوق الأقتصادي المشترك» و«القوة الناعمة ودورها في تعميق الانتماء والوعى الوطني»، ويشمل المحور المجتمعي ورش عمل عن تعميق فكر ريادة الأعمال والعمل التطوعي لخدمة الوطن، كما يضم المحور القومي جلسة عن المشروعات القومية الكبرى وأثرها على التنمية، بالإضافة إلى المحور الأخير والذى يتناول الجانب التكنولوجي من المنتدى ويتضمن جلسة عن تطبيقات الذكاء الأصطناعي وعلوم المستقبل، متمنيًا أن يخرج المنتدى بمجموعة من التوصيات والأفكار التنموية التي تخدم شباب الصعيد.

ومن جانبه أوضح الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية أن المنتدي سيشهد انعقاد العديد من الندوات التوعوية والجلسات الحوارية تستهدف العمل التطوعي وخدمة الوطن لتعميق الانتماء الوطني، والتركيز على دور المشروعات القومية، وفكر ريادة الأعمال، ودور مصر العربي والأفريقي، بالإضافة لندوة توعوية عن مكافحة الفساد.

وأشار وليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب أنه سيقام على هامش المنتدي بجانب جلساته أنشطة توعوية وثقافية ومسابقات ترفيهية رياضية واجتماعية متنوعة وجولات حرة ورحلات نيلية.

يشرف على تنفيذ المنتدي مديري الإدارات برعاية طلاب الجامعة، أميمة عباس، ومحمد حسن، عاطف عيسي، د.أحمد بسيوني، محسن سيد، د.يسري خلاف، أحمد فهمي.