شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة وزير الصحة الكاميروني للجامع الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور عليم جياتو، وزير الصحة بالكاميرون، و د. محمد ولبرنغ، سفير الكاميرون بمصر، برفقة وفد دبلوماسي كاميروني، الجامع الأزهر، وكان في استقبالهم الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري.

وأشاد وزير الصحة الكاميروني بالدور الريادي الذي يقوم به الأزهر الشريف، وخاصة دوره في تعليم الطلاب الوافدين، وتدريب الأئمة والوعاظ الوافدين، ونشر المفاهيم الدينية الصحيحة، كما أشاد بالاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بالشؤون الأفريقية، مقدمًا الشكر والتقدير لشيخ الأزهر ولمصر قيادة وشعبًا.

Advertisements

من جانبه، أعرب الدكتور عبد المنعم فؤاد عن ترحيبه بالطلاب الأفارقة بأروقة الجامع الأزهر، مبينًا أن شيخ الأزهر يهتم بالأروقة العلمية، لتكون عامل جذب للاستفادة من العلوم الشرعية والعربية، كما بين أن هناك رواقًا خاصًّا لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

فيما أشار الدكتور إبراهيم الهده، نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن شيخ الأزهر يولي اهتمامًا خاصًّا للوافدين، لذا أنشأ برلمانًا خاصًّا بهم، يُرفع من خلاله كل ما يتعلق بشؤونهم العلمية وغيرها، لتقديم كل الدعم لهم، لأنهم سفراء الأزهر في العالم، وتقع على عاتقهم مسؤولية نشر ما تعلّموه في الأزهر من وسطية.

وأوضح هانى عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن أروقة الجامع الأزهر بكل برامجها في خدمة تعليم العلوم الشرعية والعربية للطلاب الوافدين، كما يقدم الرواق بعض البرامج والدوارت التدريبة المهمة، لتدريب الطلاب على أحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية.