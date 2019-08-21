شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يبحث مع 9 محافظين إزالة التعديات على أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة بحضور ٩ محافظين هم كل من الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الأسكندرية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، واللواء قاسم محمد حسين محافظ المنيا، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولي لجنة استرداد الأراضي وهيئة العمليات ومنظومة الأراضى والمساحة العسكرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إزالة التعديات على أراضي الدولة وتكثيف جهود تقنين الأراضي بالمحافظات.

وفى بداية الإجتماع أكد اللواء محمود شعراوي أن رئيس الجمهورية سيقوم خلال الفترة القادمة بعقد مجموعة من الإجتماعات مع المحافظين لمتابعة جهود المحافظات فيما يخص إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة وتقنين الأراضى.

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ووجه الوزير بتكثيف جهود المحافظات بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية فيما يخص جهود التقنين وتوقيع أكبر عدد من العقود لتحصيل حقوق الدولة وتحقيق النسب المستهدفة .

وخلال الإجتماع عرض المحافظين جهود كل محافظة فيما يخص عمل اللجان المشكلة لتقنين الأراضي والمبالغ التي تم تحصيلها وعدد الحالات التي تقدمت للتقنين وجهود المحافظات والأجهزة المعنية فيما يخص الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة، وعدد الحالات التي تم استردادها سواء الأراضى الزراعية والمبانى وعدد إذونات رسوم الفحص والمعاينة التي تم تحريرها وعدد الطلبات التي تم إرسالها للمتغيرات المكانية وتم الموافقة عليها.

ووجه «شعراوي» خلال اللقاء بضرورة الاستمرار في تحسين الأداء خلال الفترة المقبلة على مستوى كافة المحافظات وتسهيل الإجراءات على الراغبين في تقنين الأراضي وحل أي مشكلات فيما يخص عمليات التقنين، وشدد الوزير على أنه لا تهاون في التعامل مع أي مخالفات أو تعديات على أراضي وأملاك الدولة ،مطاليا بإستمرار عمل قوات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة المعنية والتعامل بحسم مع كافة حالات التعدى المستهدف ازالتها في الموجه الثالثة عشر لإعادة حق الدولة كاملاً .

كما وجه شعراوى بضرورة عقد السادة المحافظين لإجتماعات على مدار الأسبوع لمتابعة ملف تقينين واسترداد الأراضى مع كافة المسئولين في الأحياء وجهات الولاية ومسئولى التقنين وأملاك الدولة والمساحة لإزالة أي معوقات أو مشاكل والعمل على سرعة حلها لتحقيق المستهدف والإنتهاء من الإجراءات الخاصة بعملية تقنين الأراضي بالتنسيق مع اللجان المختصة بديوان المحافظات، وسرعة استرداد حقوق الدولة من الاراضي التي لم يتقدم واضعي اليد عليها من التقدم بطلبات تقنين، كما أشاد الوزير شعراوى بكافة الجهود التي حققتها المحافظات في هذا الملف حتى الآن مطالباً بعدم عودة أي تعديات مرة أخرى بعد إزالتها والتنسيق بين الأجهزة الأمنية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات في هذا الشأن.