ضبط 3 متهمين لقيامهم بسرقة سيارتين بحلوان ومدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الاجهزة الامنية بمباحث القاهرة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة سيارتين بحلوان ومدينة نصر.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام كلٍ من "صاحب معرض سيارات كائن بدائرة القسم" مطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه في قضيتين"- شريك بذات المعرض "مطلوب التنفيذ عليه في قضية تبديد"، بحيازة سيارة مُبلغ بسرقتها داخل المعرض ملكهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بأن السيارة مُبلغ بسرقتها بمحافظة بني سويف، وأضافا بتحصلهما عليها عن طريق أحد الأشخاص "محدد- جاري تقنين الإجراءات لضبطه" عقب قيامه بسرقتها بأسلوب "المفتاح المصطنع"، بقصد التصرف فيها بالبيع .

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وتم بإرشادهما ضبط السيارة عقب بيعها لأحد الأشخاص دون علمه بكونها من متحصلات واقعة سرقة، والذي نفى علمه بكون السيارة مبلغ بسرقتها، باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهما والهارب بالسرقة.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط "عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "مخدرات"، حال استقلاله سيارة وسيره عكس الاتجاه، "ولا يحمل ثمة تراخيص"، وبمناقشته اعترف بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، من دائرة القسم.

وأمكن التوصل إلى مالك السيارة وباستدعائه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وأضاف بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة .

وبخطار اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.