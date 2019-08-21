سقوط عصابة الشرطة المزيفة للنصب على المواطنين بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث القاهرة، من ضبط عناصر الشرطة المزيفة بمدينة نصر، والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.

البداية كانت عندما تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغاً من كلاً من "علي حسونة"، 23 عامًا، عامل بكشك، و"إسلام يونس"، 22 عامل بكشك، بامتداد شارع عباس العقاد، يفيد بأنه اثناء تواجدهما بمحل عملهما فوجئا بعدد 3 أشخاص " أدليا بأوصافهم التقريبية"، ادعوا بأنهم رجال شرطة بإدارة مباحث التموين، وتحصلوا من كلاً منهما على مبلغ مالي 9000 جنيه، عدد 2 كرتونة سجائر، وكمية من كروت الشحن، والمستولى عليهم من المجني عليه الأول، ومبلغ مالي 4000 جنيه، و4 كراتين سجائر، والمستولى عليهم من المجني عليه الثاني، مقابل عدم اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفات بالأكشاك محل عملهم.

وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق لسرعة ضبط المتهمين، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحال الواقعتين أمكن التوصل إلى تحديد مرتكبيهما، وتبين أنهم كل من "محمد.ج.م" 24 عامًا، عاطل، و "أحمد.م.ع"، 22 عامًا عاطل، و"محمد.ر. أ"، 25 عامًا عاطل.

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وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم حال استقلالهم سيارة "مستأجرة"، والمستخدمة في ارتكاب الواقعتين.

وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال المجني عليهما، اعترفوا بارتكاب الواقعتين على النحو المشار إليه، وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الأكشاك والمتاجر بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة".

تم إرشادهم عن متحصلات الواقعتين، وأقروا بتصرفهم في باقي المسروقات بالبيع، لدى أشخاص "لا يمكنهم الإرشاد عنهم"، وإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.

تم تحرر المحضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاري تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.