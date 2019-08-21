مرور القاهرة يشن حملة مرورية مكبرة لضبط شوارع العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، حملة مكبرة لإزالة كل الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى الميادين والشوارع، للعمل على تحقيق السيولة المرورية، مع العمل على رصد السيارات المتروكة بالشوارع ورفعها لإعادة الوجه الحضاري بكافة الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة.

وأسفرت الحملات التي قادها العقيد إيهاب حسين، رئيس مباحث المرور، والمقدم أحمد محروس، والرواد فتحي عمران، وعلي موسي، ومحمد كمال ضباط مباحث المرور، من ضبط حالة 15 طمس اللوحات، و33 الانتظار في الممنوع، و32 تعطيل حركة المرور، و10 ملصقات ومعلقات، و100 متنوعة.

كما تم ضبط 29 مخالفة شروط التراخيص، و10 حظر سير النقل، و32 بدون قيادة، و26 بدون تسيير، و79 انبعاث دخان، و51 أمن ومتانة، و21 دراجات نارية، و2 حجز توك توك، و2 حجز مركبات، و2361 مخالفات الكلابش، و2468 نموذج 125- 62 تصالح.