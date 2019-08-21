أكاديمية الشرطة تعلن مد فترة قبول الضباط المتخصصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
أعلنت أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، مد فترة قبول الطلبات للطلبة راغبي الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة من حملة المؤهلات العليا وليسانس الحقوق حتى يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2019.
وأوضحت أكاديمية الشرطة، في بيان لها، أن قرار مد فترة قبول الضباط المتخصصين، جاء نظرًا للإقبال الشديد والمتزايد للطلبة المتقدمين وتيسيرًا عليهم.
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