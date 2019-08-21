مباحث القاهرة تكشف غموض سرقة 22 ألف دولار بالموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من كشف غموض سرقة مكتب لبيع ملابس الجملة، وسرقة مبلغ مالي 7 ألاف جنيه، 400 دولار، وفتح خزينة حديدية أخرى، والاستيلاء من داخلها على مبلغ مالي 22 ألف دولار بالموسكي.

كان البداية عندما تلقي قسم شرطة الموسكي بلاغًا، من محمد عثمان 46 عامًا تاجر ملابس، مقيم بدائرة قسم شرطة منشاة ناصر، يفيد باكتشافه كسر باب المكتب ملكه، وسرقة خزينة حديدية، وبداخلها مبلغ مالي 7 ألاف جنيه، 400 دولار، وفتح خزينة حديدية أخرى والاستيلاء من داخلها على مبلغ مالي 22 ألف دولار، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبالانتقال والفحص وإجراء المعاينة تبين وجود أثار عنف بباب المكتب، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من "حسين . أ . هـ"، 38 سنة عاطل، مسجل خطر، و"سامح . س . ع" 39 عامًا جزمجي، سوابق، و"مدحت . م . ع"، 29 عامًا، سائق، وتم استهداف المتهمان الأول والثاني بمأموريات، أسفرت عن ضبطهما، وبحوزتهما سلاح أبيض "سنجة"، بحوزة المتهم الأول، وعدد 2 عتلة حديدية، وكماشة بحوزة المتهم الثاني.

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وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم الثالث، أمكن ضبطه، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر المتهمان الأول و الثاني بقيامهما بالدخول للمكتب محل الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وعثروا بمحل الواقعة على خزينة حديدية، وبها المفتاح الأصلي الخاص بها، وبفتحها تبين خلوها من ثمة مبالغ مالية، واستيلائهما على الخزينة الثانية، وتمكنهما من فتحها وعثروا بداخلها على 7 ألاف جنيه، 400 دولار، وأضافا بتخلصهما من الخزينة الحديدية المشار إليها بإلقائها بالطريق العام، وأضافا باقتصار دور المتهم الثالث على قيادة السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

بمواجهة المتهم الثالث بما جاء بأقوال المتهمان الأول والثاني أيدها، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي 1600 جنيه من متحصلات المبلغ المالي المستولي عليه، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية، باستدعاء المبلغ اتهمهم بالسرقة، وأقر أن جملة المبلغ المالي المستولى عليه هو 7 الآلف جنيه، 400 دولار.

وتحرر عن ذلك ملحقاً للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق