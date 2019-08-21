نزل للاستحمام فمات غرقًا.. تفاصيل مصرع لاعب كرة قدم سابق في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، اليوم الأربعاء، في انتشال جثة لاعب كرة قدم سابق، لقي مصرعه غرقاً بنهر النيل، بمركز الصف جنوب المحافظة.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بغرق أحد الأشخاص بمنطقة المعدية.

دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري مدعوما ب"ضفادع بشرية"، وتم انتشال الجثة.

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تبين بالفحص أنها لشاب يدعى "عبد الله سامي عبد القادر 31 سنة"، مقيم عمارات الجيش بمركز الصف، يرتدي "شورت" ولا توجد به إصابات ظاهرية.

التحريات الأولية تحت إشراف العقيد علي عبد الكريم رئيس مباحث الحماية المدنية بالجيزة، توصلت إلى ان المتوفى نزل للاستحمام في نهر النيل، وجرفه التيار ليلقى مصرعه غرقا، وتبين أنه لاعب كرة قدم سبق انضمامه لصفوف بعض الأندية منها الجونة والاتحاد والفيوم.

تم تسليم الجثة إلى ضابط بقسم شرطة الصف تمهيدا لإيداعها بالمشرحة، وتحرير المحضر اللازم.