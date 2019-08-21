ضبط صاحب مصنع لحيازته أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر في بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط صاحب مصنع، لحيازته أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر في منطقة بدر.

تمكن العقيد طاهر خليل، رئيس مباحث تموين شرق القاهرة، من "ضبط. ا. ح"، 32 سنة، مسئول عن مصنع أدوية بمدينة بدر، لإدارته المصنع بدون ترخيص، واستغلاله في تصنيع الأدوية من مواد مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، والتصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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وعثر بداخل المصنع على 4800 كيس اعشاب " لحالات انتفاخ الاطفال"1200 كيس اعشاب " مهدئ للأطفال" ، 8775 كيس اعشاب " لعلاج فقر الدم " ، 2000 كيس بودرة اطفال "مكمل غذائي"، 1240 عبوة "مكمل غذائي للأطفال"، 1008 عبوة دواء " لرفع مناعة الاطفال"، 240 كيس " لعلاج الانيميا للأطفال"، 2 طن بودره " معبأة داخل أجولة "،91 كيلو مكمل غذائي " لتضخيم العضلات"،70 كيلو كامينا " مكسبات طعم "، 30 كيلو ألوان صناعية، 275 كيلو ديكسا روز " خامات تصنيع "،500 كيلو مبيض قهوه نباتي، 500 كيلو سكر أوروبي، 500 كيلو شرش لبن، 50 كيلو كاكاو، 375 كيلو صودا، 250 كيلو ملح ليمون، 450 كيلو لبن بودره، 50 كيلو فانيليا، 20 زجاجة ماء جوزة الطيب، 9 أدوات تصنيع ، 250 كيلو ورق تغليف، 50000 استيكر لأعشاب أنواع مختلفة، 85000عبوات فارغه " معدة للتعبئة " وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهة المتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد الهادي، وكيل مباحث التموين اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.