بلاغ في مصر القديمة ونصف جثة بالمريوطية.. تفاصيل ذبح سائق لزوجته بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

بدأت نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة المستشار شريف توفيق، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة ذبح سائق لزوجته وشطر جثتها لنصفين بالساطور، اعتقادًا منه بأنها على علاقة غير شرعية بشخص آخر.

وشرحت التحقيقات الأولية أن المتهم سائق يبلغ من العمر 40 سنة، وزوجته "المجني عليها" 23 سنة، ولديهما طفلتان، مشيرة إلى أنه اكتشف في الآونة الأخيرة أن زوجته على علاقة غير شرعية مع آخر.

وقال المتهم إنه ارتكب جريمته يوم الثالث من أغسطس الماضي؛ حيث قام بمغافلتها وذبحها بسكين، ثم قام بتقطيع جسدها نصفين مستخدما ساطورا، ووضع كل نصف في جوال، وتخلص منهما في ترعة المريوطية، حتى تم العثور على جزء منها أول أيام عيد الأضحى.

وخلال 10 أيام، فحصت فرق المباحث بلاغات التغيب بمديرية أمن الجيزة، ولم يتم التوصل إلى وجود بلاغات لسيدات، حتى تلقى قسم مصر القديمة بالقاهرة رابع أيام العيد بلاغ تغيب من شابين يفيد بعدم العثور على شقيقتهما التي اختفت، ويوجد بينها وبين زوجها خلافات.

وقالت والدة المجني عليها، خلال التحقيقيات الأولية، إن المتهم أحضر أحد بنتيه إليها، وقال لها إن ابنتها تركت له المنزل وغادرت، وبإجراء تحليل DNA تبين تطابق تحليل الشابين مع الأشلاء المعثور عليها.

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وظلت الأجهزة الأمنية تعمل على ضبط المتهم، حيث تبين قيامه باستئجار شقة بمنطقة دار السلام بالقاهرة، وبتفتيشها تبين قيامه ببيع الأثاث ومغادرته لمنطقة أبو النمرس بالجيزة، وبتفتيش الشقة الأخرى تبين مغادرته أيضًا.

ومع استمرار عمليات البحث، تم القبض على المتهم بمحافظة بني سويف، بعد اشتعال النيران في سيارته، وإصابته ببعض الحروق، واعترافه بارتكابه الواقعة لعلمه بعلاقة زوجته غير الشرعية.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة عثرت عقب صلاة عيد الأضحى الماضي، على أشلاء آدمية داخل جوال بترعة المريوطية.

وتلقي مدير أمن الجيزة، إخطارا من غرفة النجدة بإبلاغ أهالي المريوطية بالعثور على جوال طافي بترعة المريوطية بداخله أجزاء آدمية مقطعة، وانتقلت على الفور قوات الأمن من قسم شرطة الهرم وتبين من الفحص أن الجوال كان بترعة المريوطية أمام المجزر الآلي يحتوي على النصف الأسفل جثة سيدة ترتدي "بنطلون جينز".

كما تبين أن الجزء المعثور عليه تم تقطيعه من منطقة الحوض وحتى الركبتين، مشطت القوات باقي المنطقة بعد الاستعانة بقوات الإنقاذ النهري، ولم تسفر عملية البحث عن أية أجزاء آدمية أخرى، شكل مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية المجني عليها والجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

وأسفرت عملية الفحص الأولية التي أجراها فريق من مباحث قسم شرطة الهرم برئاسة العميد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم والمقدم كريم عبد الواحد وكيل فرقة غرب الجيزة والرائد مصطفي لاشين والرائد هاني عجلان معاونا مباحث الهرم أن الجوال تم انتشاله من الترعة التيار القادم من جهة أبوالنمرس بجنوب الجيزة.