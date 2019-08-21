السيسي يوجه بتأسيس العاصمة الإدارية لتكون مركزًا معلوماتيًا متطورًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتأسيس العاصمة الإدارية لتكون مركزاً معلوماتياً متطوراً يربط بين مؤسسات الدولة وفق أحدث النظم المطبقة عالمياً. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.​

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