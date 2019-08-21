محافظ الجيزة يتفقد مدينة الطلبة استعدادًا للعام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إن مدينة الطلبة والطالبات بحي العجوزة تستعد هذا العام لاستقبال حوالي 3 آلاف طالب وطالبة من طلاب الجامعات، وإن أعمال صيانة المباني والأثاثات والدهانات ورفع كفاءة النظافة تسير بشكل جيد؛ للانتهاء منها قبل بدء العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم /الأربعاء/ بالمدينة؛ لمتابعة استعدادات استقبال المدينة للعام الدراسي الجديد، والاطمئنان على سير العمل والتجهيزات الخاصة بصيانة المباني والأثاثات والدهانات على أرض الواقع.

Advertisements

وأضاف راشد: "أن توفير سبل الراحة للطلبة والطالبات المغتربين هو الهدف المرجو؛ لتعويض الجو الأسري المفتقد لاغترابهم، وكذلك تهيئة المناخ المناسب لهم لتحقيق التفوق العلمي، وذلك من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم والارتقاء بمستوى العاملين بالمدينة، ورفع كفاءة المباني والأثاث، بالإضافة إلى تطبيق نظم الإدارة الحديثة والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة".

كما تفقد منشآت المدينة من (غرف الطلبة - المطبخ - المخبز - دورات المياه - المطعم المخصص لتناول الوجبات المختلفة - الملاعب الرياضية، موجهًا المسؤولين عن المدينة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع كفاءة دورات المياه وأعمال التشجير ورفع كفاءة النظافة ومواصلة العمل على مدار الـ24 ساعة.

ووجه راشد أيضًا بمعاينة الإدارة الهندسية بحي العجوزة ولجنة المنشآت لأحد المباني المغلقة واستغلاله بالشكل الأمثل، مشددًا على عدم تسكين أي مبنى إلا بعد التأكد من حالته الإنشائية الجيدة؛ حرصًا على أرواح الطلاب.