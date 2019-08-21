أخبار مصر | 'الصحفيين' تنظم منتدى طه حسين 24 أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تنظم منتدى طه حسين 24 أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، عن بدء تنظيم منتدى طه حسين، الذي يستضيف في أولى جلساته المخرج الكبير علي بدرخان، وذلك يوم السبت القادم 24 أغسطس، في تمام السادسة والنصف.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن ذلك سيكون في ندوة تحت عنوان "السينما المصرية إلى أين؟"، بحضور تلاميذ الفنان الكبير ،وستشارك بالعزف على الأورج الموهبة الصغيرة كنزي، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي محمد نوار.