أخبار مصر | "المراغي" لوفد أوغندي: تعظيم التفاعل العمالي لدعم التنمية بأفريقيا ودول حوض النيل‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المراغي" لوفد أوغندي: تعظيم التفاعل العمالي لدعم التنمية بأفريقيا ودول حوض النيل‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أهمية تعظيم الدور الذي تقوم به الاتحادات العمالية بدول القارة الأفريقية لخدمة قضايا العمل والتنمية ودعم الجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وثمن المراغي خلال مباحثاته مع وفد نقابة النقل المدمجة باوغندا برئاسة اويرى اشر ولسون رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الأوغندية على الدور الذي يقوم به الجانب الأوغندي في كافة التوجهات السياسية والتنموية التي تخدم البلدين ومجموعة الدول الأفريقية، مشددا على تفعيل بروتوكول التعاون بين الاتحادين.

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ومن جانبه أكد اويرى رئيس الاتحاد الأوغندي على المتابعة الدقيقة لتنفيذ الاتفاق المشترك والموقع سابقا بين الاتحادين وإضافة إلى تفعيل قرارات وتوصيات المنتدى النقابي لدول حول النيل.

وطلب المراغي من ادارة العلاقات الدولية ونقابة السكك الحديدية اعداد تقرير عن زيارة الوفد الاوغندى لعرضه على مجلس ادارة الاتحاد العام المقبل.

حضر اللقاء كامل عبد المقصود نائب رئيس نقابة السكك الحديدية ومصطفى رستم مدير العلاقات الدولية ومحمد مصطفى عضو ادارة العلاقات الدولية والمرافق للوفد.