أخبار مصر | "السياحة" تروج لمدينة العلمين الجديدة على شبكة CNN العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السياحة" تروج لمدينة العلمين الجديدة على شبكة CNN العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أذاعت قناة CNN العالمية الحوار الذي أجرته مع مغني الراب الأمريكي الشهير "راس" Russ من مدينة العلمين الجديدة، كاملا لمدة ٣ دقائق في برنامج "غرفة الأخبار" CNN Newsroom وهو واحد من أهم وأكثر البرامج مشاهدة على القناة، وسيعاد إذاعته أكثر من مرة، وهذا وقد برز على الشاشة أثناء الحوار (هاشتاج #MyEgypt ) الذي أطلقته وزارة السياحة بالتعاون مع CNN من خلال الشراكة مع شبكة CNN الدولية التي أعلنت عنها الوزارة في مايو الماضى والتي تهدف الي تقديم حكايات مختلفة عن مصر من خلال تجارب السائحين.

وخلال الحوار تحدث مغني الراب الأمريكي الشهير "راس" Russ من مدينة العلمين الجديدة عن الحفل الذي أقامه بها يوم ٢ أغسطس الجاري، مشيرا الى أسباب اختياره لمصر لإقامة حفلا كبيرا بها ، ومعربا عن اعجابه الشديد بجمال البحر في الساحل الشمالي.

ويأتي ذلك في إطار الترويج للسياحة الترفيهية أحد أنواع الأنشطة السياحية التي توجد حالياً في مصر، وقد أكدت قناة CNN على أن مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي تمتلك اجمل شواطىء العالم، وأنها أصبحت الان تجذب السائحين من شتى الدول.

كما أعرب المغني الشهير خلال حواره مع CNN عن سعادته البالغة بالجمهور المصري الذي حضر الحفل، والذي بلغ ٨ آلاف من الشباب، وقال أنه يشعر أن مصر بلد مليء بالحب والدفء، وهذا ما لمسه في كل من قابلهم، وقال ان هذه هي المرة الأولى التي يأتي فيها الى مصر مؤكدا انها لن تكون الأخيرة بالنسبة له وأنه يتمنى إقامة العديد من الحفلات في مصر.

وقال "راس" أنه يهتم كثيرا بمنصات التواصل الاجتماعي وبردود افعال متابعيه، مشيرا الى أنه وجد متابعة كبيرة له من شباب وفتيات مصر ممن شجعوه على إقامة حفله في مصر. وقال المغني الأمريكي الشهير أنه يدعو من خلال أغانيه والحفلات التي يقيمها حول العالم الى التواصل بين البشر، ونشر مفاهيم الحب والسلام.

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وكانت وزارة السياحة قد أعلنت في مايو الماضي عن شراكتها مع شبكة CNN العالمية لتنفيذ حملة سياحية دولية للترويج للسياحة المصرية بشكل حديث ومعاصر يجمع بين الصورة وحكاية المكان باستخدام تقنيات الترويج الحديثة، من خلال مزيج مبتكر بين المنصات التليفزيونية والوسائط الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي لشبكة CNN، وهي واحدة من أكبر الشبكات الإخبارية العالمية وأكثرها انتشارا ومشاهدة.

ويأتي هذا في إطار محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والذي ترتكز أحد محاوره على الترويج لكل مدينة سياحية على حدة وفي إطار سعي الوزارة لإلقاء الضوء على المدن الجديدة، حيث قامت وزارة السياحة بالترويج لمدينة العلمين الجديدة على قناة CNN العالمية وذلك من خلال الشراكة التي أقامتها وزارة السياحة مع شبكة CNN الدولية وأطلقتها في مايو الماضي.

وهذه الشراكة لا تقتصر على مجرد شراء وقت إعلاني على القناة، إنما تتضمن العمل على خلق محتوى متميز ومختلف جديد ومتطور يجذب المشاهدين والمتابعين للمنصات المتعددة لشبكةCNN حول العالم الى مصر، ويخاطب شرائح متنوعة من السائحين.

وتأتي هذه الشراكة ضمن العديد من الشراكات التي تقيمها وزارة السياحة للترويج لمصر في إطار محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والذي يهدف الى تحديث آليات الترويج بما يتواكب مع الاتجاهات العالمية الحديثة، وتقديم مصر بصورة معاصرة، والذى يرتكز على ثلاث محاور هي حملة People to People، والتي أطلقت الوزارة أولى افلامها الترويجية الاسبوع الماضي، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبيرGEM 2020، والترويج لكل منطقة جذب سياحي على حدة Branding by Destination.

‫ويعد راس (راسل ڤيتالي) مغني راب ومؤلف أغاني،وفنان مستقل وهو ينتج ويكتب ويوزع كافة أعماله الغنائية، ويعد من أشهر فناني الراب الأمريكي حاليا، وحصد العديد من الجوائز العالمية، ووصلت اغانيه لمراكز متقدمة في قائمة US Billboard Hot 100 وحقق الألبوم الغنائي الذي اطلقه في ٢٠١٨ ارقام مبيعات تعدت المليون، وقد حققت أغانيه شعبية كبيرة في الوطن العربي ويهتم راس من خلال أغانيه بالدعوة لتفاؤل والعمل والاجتهاد وتحقيق الأحلام.