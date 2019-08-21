أخبار مصر | "نقل النواب" تعلق على ظاهرة تراشق القطارات بالحجارة بالمحطات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نقل النواب" تعلق على ظاهرة تراشق القطارات بالحجارة بالمحطات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على خطورة تصريحات المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، والتى أكد فيها إنّ الهيئة اتخذت قرارا بعدم وقوف القطارات التي يتم رشقها بالحجارة في محيط المحطة، حفاظا على أرواح المواطنين المسافرين والسائقين وأنّ رشق الحجارة قد يعرض الراكب أو السائق للخطر.

وتقدم "زين الدين " بطلب إحاطة لوزير النقل، طالب فيه بضرورة الإفصاح عن القطارات التى تم رشقها بالحجارة، مُؤكدًا أن هذه الوقائع تتطلب وقفة حاسمة ضد كل من يقومون بها ويجب محاكمتهم بقانون الارهاب لان من يقومون بمثل هذه الاعمال انما هم من جماعة الاخوان الارهابية التى تريد العودة بمصر الى الوراء وهذا امر مرفوض من الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية.

وناشد وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، جميع المواطنين الابلاغ الفورى للأجهزة الأمنية إذا كانت هناك هذه التصريحات صحيحة لأننا فى دولة القانون والمؤسسات ولا يمكن لاى مصرى وطنى شريف يقوم برشق القطارات بالحجارة مثلما كان يحدث فى العام الأسود التى احتلت فيه جماعة الإخوان الإرهابية سدة الحكم فى مصر.