أخبار مصر | محافظ القاهرة يتفقد إزالة الإشغالات بشارع 9 في المعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يتفقد إزالة الإشغالات بشارع 9 في المعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال إزالة الإشغالات ورفع المخلفات وإعادة الانضباط إلى شارع 9 بالمعادى، والتي قامت بها أجهزة حي المعادى بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وشرطة المرافق والأمن العام، حيث تم رفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين، وخاصة بمنطقة محيط محطة مترو الأنفاق وإلزام المحلات بالمساحات المحددة لهم وعدم تجاوزها.

كما تم تنظيم انتظار السيارات صف واحد بجوار الرصيف وإعادة فرض الانضباط بالشارع وفرض هيبة القانون وتنفيذه بحزم على المخالفين.

وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس حي المعادى بالتنسيق مع شرطة المرافق بالتواجد الدائم لمنع عودة الباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإلزام السائقين بأماكن الانتظار المخصص.