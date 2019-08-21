أخبار مصر | برلماني: الدولة مهتمة بتطوير الصناعة الوطنية وزيادة الاستثمارات الأجنبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: الدولة مهتمة بتطوير الصناعة الوطنية وزيادة الاستثمارات الأجنبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشاد " أبو جاد " باتفاق الشركتين على زيادة نسبة مساهمة الشريك الأمريكي من 10% إلى 30% نظرا لملائمة المناخ حاليا لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري لزيادة التصدير من خلال إنشاء مصنع جديد باستثمارات تبلغ 50 مليون دولار وتطوير المصنع الحالي الذى يعتبر أول مصنع وطني لإنتاج اللقاحات البيطرية لسد احتياج السوق المحلى والعربي والأفريقي.
وأكد النائب حسين أبو جاد، ان اهتمام الدولة بتطوير الصناعة الوطنية في مجال اللقاحات البيطرية وزيادة الاستثمارات الأجنبية دليل قاطع على ان المناخ المصري فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبح جاذبا أكثر للمستثمر الأجنبي مما ينعكس على زيادة الناتج القومي المصري وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية المنشودة، مشيدا باهتمام مصر بتصدير منتجاتها للدول العربية والأفريقية.