أخبار مصر | برلماني: الدولة مهتمة بتطوير الصناعة الوطنية وزيادة الاستثمارات الأجنبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: الدولة مهتمة بتطوير الصناعة الوطنية وزيادة الاستثمارات الأجنبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، الأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، بالقضايا التى ناقشها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع مسئولي شركة ميفاك للقاحات البيطرية بحضور الشريك الأمريكي للشركة، الدكتور كريس نلسون رئيس مجلس إدارة شركة كيمن وذلك بمناسبة زيادة حجم استثماراتها في مصر، من خلال التوسع في إنتاج للقاحات بهدف زيادة الصادرات خاصة إلى القارة الأفريقية وحوض النيل لتكون مصر البوابة الرئيسية لتصدير اللقاحات البيطرية للقارة السمراء.

وأشاد " أبو جاد " باتفاق الشركتين على زيادة نسبة مساهمة الشريك الأمريكي من 10% إلى 30% نظرا لملائمة المناخ حاليا لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري لزيادة التصدير من خلال إنشاء مصنع جديد باستثمارات تبلغ 50 مليون دولار وتطوير المصنع الحالي الذى يعتبر أول مصنع وطني لإنتاج اللقاحات البيطرية لسد احتياج السوق المحلى والعربي والأفريقي.

وأكد النائب حسين أبو جاد، ان اهتمام الدولة بتطوير الصناعة الوطنية في مجال اللقاحات البيطرية وزيادة الاستثمارات الأجنبية دليل قاطع على ان المناخ المصري فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبح جاذبا أكثر للمستثمر الأجنبي مما ينعكس على زيادة الناتج القومي المصري وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية المنشودة، مشيدا باهتمام مصر بتصدير منتجاتها للدول العربية والأفريقية.