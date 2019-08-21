أخبار مصر | غدا.. وزيرة الصحة تستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. وزيرة الصحة تستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستقبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، "تادروس أدهانوم" مدير عام منظمة الصحة العالمية، غدًا الخميس في زيارة رسمية إلى مصر، يتفقد من خلالها وزارة الصحة والسكان.

وأوضح مستشار الوزيرة لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الدكتورة هالة زايد، ستقوم بتفقد معهد تدريب الأطباء بالعباسية، بصحبة مدير عام منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى ديوان عام الوزارة، لافتًا إلى أن "تادروس" سيقوم بتفقد غرفة عمليات 100 مليون صحة، والتي قامت بتنظيم الحملة القومية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، وغرفة قوائم الانتظار، والمبادرات الصحية الأخرى.

وكانت وزيرة الصحة والسكان قد أعلنت في اجتماع مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي، أن مدير عام منظمة الصحة العالمية سيلتقي رئيس الجمهورية لتقديم الشكر على ما تم تحقيقه في القطاع الطبي، وعلى مستوى المبادرات الصحية المختلفة التي تبنتها

