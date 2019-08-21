أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يراجع كافة خطابات الأمين العام السابق بعد اتهامه بالرشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يراجع كافة خطابات الأمين العام السابق بعد اتهامه بالرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن المجلس سيقوم بمراجعة كافة خطابات الأمين العام أحمد سليم، وذلك بعد اتهام هيئة الرقابة الإدارية له بالرشوة، وسيقوم بإعلان المستجدات.

وقال في تصريحات لـ"الفجـر"، إن اللجنة التي سيتم تشكيلها لمراجعة الخطابات، ستكون برئاسة أحد الوكيلين، وسيكون المستشار القانوني للمجلس عضوًا أساسيًا بها.

وأضاف أن المجلس كان حقق مع "سليم" سابقًا في واقعة خطاب أدت إلى خسارة المطلس لإحدى القضايا.

وكان عقد اليوم، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد؛ لاختيار أمين عام جديد، بعد إلقاء الرقابة الإدارية القبض على أحمد سليم الأمين العام السابق بتهمة الرشوة.

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وكان أعفى المجلس أحمد سليم من منصبه كأمين عام، واختيار عصام فرج وكيل الهيئة الوطنية للصحافة خلفًا له، وذلك بعد استقالته من منصبه، لعدم تعارض المصالح.