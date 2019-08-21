أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يراجع كافة خطابات الأمين العام السابق بعد اتهامه بالرشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يراجع كافة خطابات الأمين العام السابق بعد اتهامه بالرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال في تصريحات لـ"الفجـر"، إن اللجنة التي سيتم تشكيلها لمراجعة الخطابات، ستكون برئاسة أحد الوكيلين، وسيكون المستشار القانوني للمجلس عضوًا أساسيًا بها.
وأضاف أن المجلس كان حقق مع "سليم" سابقًا في واقعة خطاب أدت إلى خسارة المطلس لإحدى القضايا.
وكان عقد اليوم، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد؛ لاختيار أمين عام جديد، بعد إلقاء الرقابة الإدارية القبض على أحمد سليم الأمين العام السابق بتهمة الرشوة.
وكان أعفى المجلس أحمد سليم من منصبه كأمين عام، واختيار عصام فرج وكيل الهيئة الوطنية للصحافة خلفًا له، وذلك بعد استقالته من منصبه، لعدم تعارض المصالح.
وكان صرح مصدر بالمجلس، بأن هيئة الرقابة الإدارية، قامت بإلقاء القبض على أحمد سليم الأمين العام للمجلس، صباح أمس، من مكتبه بمقر المجلس بماسبيرو؛ وذلك بعد ثبوت وقائع رشوة عليه واستغلال نفوذه.
وقال المصدر إن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، كان على علم تام بخطوات هيئة الرقابة الإدارية، مؤكدًا أنهم استشاروه في الأمر، ما دفعه أن يؤكد أن يتخذوا ما يرونه صحيحًا وفقًا لتحرياتهم.
وأكد المصدر أن "سليم" كانت تحوم حوله شُبهات قوية في قضايا، أبرزها نادي الإعلاميين.