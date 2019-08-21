شكرا لقرائتكم خبر عن «مكرم»: تشكيل لجنة لمراجعة خطابات أحمد سليم.. وحققنا معه من قبل في «سرية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن الأجهزة الأمنية تواصلت معه بشأن مخالفات الأمين العام السابق أحمد سليم، وأوضحوا له أنها منذ شهور.
وأضاف «مكرم» في تصريحات لمحرري المجلس، عقب الاجتماع الطارئ الذي عُقد اليوم: «ظللنا نبحث عن بديل طوال الفترة الماضية حتى استقررنا على اختيار الدكتور عصام فرج، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، على أن يتقدم باستقالته من منصبه بالهيئة».
وتابع: «وفيما يتعلق بمخالفات أحمد سليم، أود أن أوضح أن هناك قرارات ومخالفات، فقرارات المجلس سليمة لكن المخالفات تظهر في المخاطبات وغيرها».
وكشف «مكرم» أنه سبق وأحال أحمد سليم للتحقيق، إذ تم التحقيق معه بـ«سرية تامة»، لتسببه في خسارة المجلس إحدى القضايا، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة خطابات الأمين العام. وأوضح «مكرم» أن الدكتور عصام فرج سيتسلم مهام منصبه خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير.
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