شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جولة مفاجئة.. محافظ القاهرة يوقف رئيس فرع هيئة النظافة بالمطرية عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بجولة ميدانية مفاجئة بحى المطرية، تفقد خلالها ميدان المطرية وشوارع التروللى والكابلات والحرية للوقوف على سير الأعمال بالحى وقيام إدارة الحى بالاعمال المنوطة بها من رفع إشغالات ونظافة وقدرة على التفاعل مع المواطنين وحل مشاكلهم.

وخلال تفقد المحافظ لشوارع الحى، قرر إيقاف مدير نظافة المنطقة الشرقية ورئيس فرع الهيئة بالمطرية عن العمل، واحالتهما للتحقيق، نظرًا لسوء حالة النظافة ولتقصيرهما الشديد في اداء أعمالهما. وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة ورئيس حى المطرية باستدعاء العمال والمعدات ورفع المخلفات من الشارع، وتكثيف حملات النظافة والمتابعة اليومية لشوارع الحى ورفع الإشغالات.

كما أصدر المحافظ تعليماته بتخصيص قطعة أرض فضاء على حدود منطقة شبرا الخيمة، مساحتها 17500 م2 واخلائها من الاشغالات، وإعدادها لتكون موقف لنقل الاتوبيسات وعربات السرفيس الموجودة بميدان المطرية لتوسعة الميدان ورفع كفاءته.