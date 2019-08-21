شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية يؤدون امتحاني الجبر والفراغية والإحصاء بالدور الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، في خامس أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019، الأربعاء، امتحان الجبر والهندسة الفراغية «شعبة علمي رياضيات» بإجمالي عدد 3558 طالب وطالبة، وامتحان مادة الإحصاء للشعبتين العلمية والأدبية بإجمالي عدد 7092 طالب وطالبة في 278 لجنة على مستوى الجمهورية.

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كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثاني في مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بإجمالي عدد 1 طالب. وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، في تصريحات صحفية، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الخامس للدور الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف عبدالحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 4 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء الامتحان، وذلك في محافظة كفر الشيخ «إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية»، وفي محافظة القليوبية «إدارة الخانكة التعليمية»، وفي محافظة الإسكندرية «إدارة غرب برج العرب التعليمية، وفي محافظة القاهرة»إدارة مدينة السلام التعليمية«، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 22/8/2019 سيؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمي (علوم – رياضيات) الامتحان في مادة الفيزياء بإجمالي عدد 25596 طالب وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ بإجمالي عدد 42549 طالب وطالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الثانية) بإجمالي عدد 1 طالب.