شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تستقبل سفير بيلاروسيا للقاء الطلاب المغادرين لزيارة «المركز الاستشفائي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، سيرجي راتشكوف، سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة، بالمركز الرئيسي لاتحاد الطلاب، للقاء الطلبة المصريين المسافرين لزيارة المركز الوطني التعليمي الاستشفائي للطفولة في بيلاروسيا، في الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتلبية دعوة ومبادرة رئيس دولة بيلاروسيا. والتقي الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، نيابة عن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة، والطلاب الذين تم اختيارهم للسفر لمناقشة البرنامج المعد لهم والرد على كافة تساؤلاتهم، بحضور الدكتورة نيرمين النعماني، مستشار الوزير للتعاون الدولي، والأستاذ أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مصر، ومجموعة من قيادات الوزارة. وخلال اللقاء، أكد «حجازي» على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين والتبادل المثمر في المجالات المختلفة، متمنيًا مزيدًا من التعاون البناء بين البلدين في مجال التعليم.

وقال إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حريصة على تبادل الخبرات في مجالات التعليم والثقافة بين البلدين، موجهًا حديثه للطلاب، قائلاً: «إنه يقع على عاتقكم مسؤولية كبيرة فأنتم سفراء مصر، التي تفتخر دائمًا بأبنائها، وأنني على ثقة تامة أنكم سترفعون اسمها عاليًا».

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من جانبه، أعرب سيرجى راتشكوف عن سعادته بهذا اللقاء، الذي يدعم العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون مع مصر في مجال التعليم يعد من أولويات بلاده، لافتًا إلى مدى تميز الطلاب المصريين برغبتهم في التعلم والتفوق.

وأشار «راتشكوف» إلى أهمية البرنامج المقدم من دولته إلى الطلاب المصريين إلى جانب تقديمه إلى شرح تفصيلي عن موقع بيلاروسيا الجغرافي والتعداد السكاني وجمال الطبيعة في بلاده، وأيضًا تحدث عن بعض الأسرار التي سوف يعرفونها الطلاب من معلمين بيلاروسيا في كيفية التعامل مع الطلاب وطرق التدريس.

فيما أكدت الدكتورة نيرمين النعماني، على أهمية التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة وخاصة في مجال التعليم، مشيرة إلى أن الخبرة التي سيكتسبها الطلاب خلال الرحلة سوف تؤثر عليهم بعد ذلك ثقافيًا وسلوكيًا.

وفى نهاية اللقاء، قدم الدكتور رضا حجازي درع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لسفير دولة بيلاروسيا. جدير بالذكر أنه تم اختيار ٤٦ طالبًا من أوائل الإعدادية ومتفوقي مدارس STEM، للسفر لزيارة المركز الوطني التعليمي الاستشفائي للطفولة في بيلاروسيا، حيث يقوم الطلاب بممارسة الأنشطة التعليمية المختلفة بالمركز، والاستفادة من التبادل الثقافي والتعليمي، مما يكسبهم مهارات تثقل شخصيتهم.