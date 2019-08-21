شكرا لقرائتكم خبر عن بعد واقعة «الرشوة».. عصام فرج أمينًا للأعلى للإعلام بدلاً من «سليم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إعفاء أحمد سليم، الأمين العام الحالي من منصبه، واختيار الدكتور عصام فرج، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، بدلاً منه.

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عقد المجلس اجتماعًا عاجلاً برئاسة مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، بشأن ما أثير حول الأمين العام للمجلس، أحمد سليم، واتهامه في قضية «رشوة».

وخلال الاجتماع، أكد المجلس أنه «لن يتستر على ما يخالف القانون أو يحمي فسادًا مهما كان مرتكبه وأيا كان موقعه».

وأضاف المجلس أن طبيعة العمل في تنظيم الإعلام تستلزم أن يكون للمجلس «أمينًا عامًا»، ووظيفته تتلخص في أن يتواجد على رأس العمل بشكل يومي، ويكون مسؤولا عن تنفيذ قراراته، والإشراف على شؤون العاملين والشؤون المالية والإدارية.