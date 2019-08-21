شكرا لقرائتكم خبر عن «المراغي» يلتقي رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الأوغندية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية تعظيم الدور الذي تقوم به الاتحادات العمالية بدول القارة الأفريقية لخدمة قضايا العمل والتنمية، ودعم الجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

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ثمن المراغى، خلال مباحثاته مع وفد نقابة النقل المدمجة باوغندا، برئاسة اويرى اشر ولسون رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الأوغندية، على الدور الذي يقوم به الجانب الأوغندى في كافة التوجهات السياسية والتنموية التي تخدم البلدين ومجموعة الدول الأفريقية، مشددا على تفعيل بروتوكول التعاون بين الاتحادين.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الأوغندى على المتابعة الدقيقة لتنفيذ الاتفاق المشترك والموقع سابقا بين الاتحادين، إضافة إلى تفعيل قرارات وتوصيات المنتدى النقابى لدول حول النيل.

فيما طلب المراغى من إدارة العلاقات الدولية ونقابة السكك الحديدية إعداد تقرير عن زيارة الوفد الأوغندى لعرضه على مجلس إدارة الاتحاد العام المقبل. حضر اللقاء، كامل عبدالمقصود نائب رئيس نقابة السكك الحديدية، ومصطفى رستم مدير العلاقات الدولية، ومحمد مصطفى عضو إدارة العلاقات الدولية والمرافق للوفد.

النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب يلتقي بالوفد الاوغندى