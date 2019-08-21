شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة سفير تنزانيا لجامعة الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار عيسى سليمان ناصور، سفير تنزانيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، الأربعاء، جامعة الإسكندرية، حيث كان في استقباله الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة.

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وقال «الكردى»، خلال اللقاء، إن الجامعة تستقبل أعداد إضافية من الطلاب التنزانيين المقبولين للدراسة بها هذا العام في التخصصات المختلفة بالجامعة نظراً للعدد الكبير من الطلبات المقدمة من الجامعات التنزانية في هذا الصدد، كما رحب رئيس الجامعة بزيادة فرص التعاون في المجالات العلمية والأكاديمية والبحثية الأخرى.

بدوره، قدم السفير، خلال اللقاء، الشكر لجامعة الإسكندرية لدورها البارز في تنظيم القافلة الطبية لدولة تنزانيا في بداية هذا الشهر بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وجمعية أصدقاء مرضى جراحات الأطفال والتشوهات الخلقية بمستشفى الشاطبى الجامعى، وقيام أعضاء القافلة بإجراء عشرات العمليات الجراحية على مدى خمسة أيام، ونقل تقدير الحكومة التنزانية للجهد الذي قام به أعضاء القافلة المصرية في تقديم الرعاية الصحية مما يعكس دور مصر الريادى في دعم القارة الأفريقية، خاصة دول حوض النيل.

وفى نهاية اللقاء، أهدى «الكردى» درع جامعة الإسكندرية للسفير التنزانى، وذلك بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل السفير عيسى سليمان ناصور سفير تنزانيا بالقاهرة والوفد المرافق له في جامعة الاسكندرية

الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل السفير عيسى سليمان ناصور سفير تنزانيا بالقاهرة والوفد المرافق له في جامعة الاسكندرية