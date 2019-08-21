شكرا لقرائتكم خبر عن «أكاديمية الشرطة» تمد فترة قبول طلبات راغبي الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت أكاديمية الشرطة مد فترة قبول الطلبات للطلبة راغبى الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة من حملة المؤهلات العليا وليسانس الحقوق حتى يوم الخميس الموافق 29/8/2019، وذكرت الأكاديمية، أن القرارا جاء بسبب الإقبال الشديد والمتزايد للطلبة المتقدمين وتيسيراً عليهم.

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