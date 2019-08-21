شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يتابع حادث مقتل عامل مصري بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، الأربعاء، تعليمات عاجلة لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية بمتابعة تعويضات ومستحقات المواطن المصرى جمال إبراهيم محمد إبراهيم الذي قتل بمدينة حائل، فضلا عن تسهيل إجراءات نقل جثمانه لبلدته بمصر وفقا لرغبة أسرته، والتواصل مع الجهات السعودية، لمعرفة ملابسات الحادث بالتنسيق مع القنصلية المصرية، وموافاة الوزارة بتقرير بذلك فور معرفة هذه ملابسات، معربًا عن خالص تعازيه لأهل المتوفي وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

وتواصل هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة مع الملحق العمالي بالرياض ياسر غازي، للوقوف على تفاصيل الحادث، حيث أوضح أن القتيل يعمل بمهنة عامل عادي بمحافظة حائل بالمملكة، ومهنته بهويته عامل تربية مواشي، ويبلغ من العمر ٥٤ عاما، ويقيم بمحافظة المنيا، مركز بني مزار قرية أعطو عزبة يني الشرقية، ولديه أسرة مكونة من زوجة وأربعة أبناء.

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وقال الملحق العمالي إن تقرير الطب الشرعي الصادر عن إدارة الطب الشرعي بحائل كشف عن أن حادثة القتل وقعت يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو الماضي، مرجعاً سبب الوفاة إلى تلقى المتوفي عدة طعنات بيسار الصدر، وأعلى الفخذ الأيسر وهي التي أدت إلى وفاته.

وتتابع القنصلية المصرية بالرياض عن طريق المستشار القانوني خالد الهواري مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية سير الإجراءات وكشف ملابسات الحادث الذي أودي بحياة المواطن المصري، كما قامت القنصلية بتسهيل كافة الإجراءات المختصة تمهيدا لنقل الجثمان إلى مسقط رأس المتوفي بمصر.

وتواصل الملحق العمالى ياسر غازي مع صاحب العمل للتنسيق معه بشأن نقل جثمان الفقيد، وصرف كافة حقوقه ومستحقاته، مشيرًا إلى أن جثمان الفقيد يرقد حاليا بمستشفى حائل العام لحين انتهاء كافة الإجراءات مع السلطات السعودية تمهيدا لنقله ليدفن بقريته بناء على رغبة أسرته، التي قامت بعمل توكيل لابن عمه لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بنقل الجثمان.