شكرا لقرائتكم خبر عن أمن القاهرة يقود حملة لإزالة الإشغالات من شوارع وميادين العاصمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، الأربعاء، حملة موسعة تنفيذا لتكليفات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واستمرارًا لجهود المديرية في فرض هيبة الدولة وسيادتها، وتفعيل التواجد الأمني لإعادة الوجه الحضاري بكافة الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوي الميادين والشوارع للعمل على تحقيق السيولة المرورية.

Advertisements

قاد الحملة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وانتهت بتحقيق نتائج إيجابية عبارة عن: في مجال المرافق 613 إزالة إدارية- 122 محضر إشغال طريق- 47 محضر إداري بدون ترخيص 31 محضر تلوث بيئة – 47 محضر بائع متجول – 2 محضر عدم شهادة صحية 3 فاترينة استانلس لبيع المأكولات- 2 غلق إدارى – 3 توك توك – 3 عبة فول – 2 استكمال أعمال الإزالة.

وفي مجال المرور: 15 طمس اللوحات – 33 الانتظار في الممنوع – 32 تعطيل حركة المرور، 10 ملصقات ومعلقات – 100 متنوعة – 29 مخالفة شروط التراخيص – 10 حظر سير النقل – 32 بدون قيادة – 26 بدون تسيير – 79 انبعاث دخان – 51 أمن ومتانة 21 دراجة نارية – 2 حجز توك توك- 2 حجز مركبات- 2361 مخالفة الكلابش – 2468 نموذج 125- 62 تصالح «.

شارك في الحملة الإدارة العامة لمرور القاهرة- الإدارة العامة لمباحث القاهرة- قوات أمن القاهرة- إدارة شرطة المرافق، واستهدفت الحملة قطاع القاهرة الجديدة والشروق، وفى قطاع الشرق «المطرية – مدينة نصر غرب وشرق- المرج» وفى قطاع الغرب «الجمالية – الموسكى – السيدة زينب- الأزبكية»، وفى قطاع الشمال «بولاق والأميرية»، وفى الجنوب «حلوان- المعادى – دار السلام».

أمن القاهرة يقود حملة لإزالة الإشغالات

أمن القاهرة يقود حملة لإزالة الإشغالات

أمن القاهرة يقود حملة لإزالة الإشغالات

أمن القاهرة يقود حملة لإزالة الإشغالات

أمن القاهرة يقود حملة لإزالة الإشغالات