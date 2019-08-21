شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي حقوق الإنسان» يستنكر تراجع المفوضية عن مشاركته في مؤتمر التعذيب بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن استغرابه لتراجع المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن مشاركتها المجلس في عقد مؤتمر تعريف وتجريم التعذيب في التشريعات الوطنية بالمنطقة العربية، والذي كان مقرراً عقده يومي 4، 5 سبتمبر القادم.

وأكد المجلس في بيان له اليوم الأربعاء، أن المجلس استكمل كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة على المستوى التقني والفني والإداري لتوفير أفضل الظروف لإنجاح أعماله، والتي كانت يمكن أن تضيف الكثير في مسيرة نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر والوطن العربي.

وأشار البيان إلى أن المجلس من جانبه يعمل على عقد عدة أنشطة بالتعاون مع المنظمات الأهلية ذات الصلة في مصر والوطن العربي والتي تخدم نشر ثقافة حقوق الإنسان.