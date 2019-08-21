شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشارك بجلسة حول مساهمات المرأة في الشرق الأوسط (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، في جلسة حول مساهمات المرأة في الشرق الأوسط، ضمن فعاليات مؤتمر الأديان من أجل السلام في لينداو بألمانيا، والذي انطلق، الثلاثاء، بحضور الرئيس الألماني، فرانك شتاينماير.

وقالت «مكرم»، خلال كلمتها: «لابد أن أؤكد أن مصر أصبحت الآن مصر الجديدة التي ترسخ التعايش السلمي، وأنا أشارك في هذا المؤتمر ممثلة عن مجلس كنائس الشرق الأوسط وممثلة عن الحكومة المصرية بصفتي وزيرة للهجرة»، مشيرة إلى أن وجود ٨ وزيرات في الحكومة المصرية خير دليل على تعزيز دور المرأة في خدمة المجتمع، وهذا يؤكد تقدير القيادة السياسية لدور المرأة، مضيفة أن المرأة تبدع وتعطي من روحها في كل المجالات.

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وأشارت إلى أن «وزارة الهجرة ليست وزارة سياسية أو اقتصادية، فهي وزارة تهتم بالجوانب الإنسانية، وكان على عاتقي مسؤولية كبيرة لتأسيس هذه الوزارة والتي قررت الإرادة السياسية المصرية إعادتها منذ ٤ سنوات بعد إلغائها منذ ٢٠ عاما».

وذكرت الوزيرة: «لقد زرت نيوزلندا بعد الحادث الإرهابي، وجلست مع السيدات اللاتي فقدن أزواجهن أثناء الصلاة لمواساتهم، وأكدت لهم أننا جميعا في مصر أدانا هذا العمل الإرهابي الذي استهدف أبرياء»، مؤكدة أن «الاٍرهاب لا دين له، فالدين يجمع ولايفرق وأن الدين المعاملة».

واختتمت «مكرم» كلمتها، قائلة: «القيادة السياسية توجه الحديث إلى على أنني الوزيرة المصرية وليست الوزيرة القبطية». وخلال فعاليات اليوم الثاني، شارك الحضور في مسيرة السلام، والتي اتجهت إلى بحيرة كونستاتنت لتأكيد أهداف المؤتمر بنشر السلام.