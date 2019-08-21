شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي تشهد ختام معسكر تنمية العمل التطوعي للشباب ومكافحة المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في اطار اليوم العالمى للشباب «والى» تشهد اليوم ختام فعاليات المعسكر التدريبي لتنمية العمل التطوعى لدى الشباب ومكافحة المخدرات. تشهد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى اليوم الخميس ختام فعاليات المعسكر التدريبي لإعداد وتأهيل القيادات التطوعية من الشباب لدى الصندوق بكافة المحافظات ،وذلك في إطار اليوم العالمى للشباب حيث استمر المعسكر على مدار 4 ايام بمحافظة الاسكندريةّ في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس .

وصرحت و«الى»: «المعسكر يهدف إلى استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعى، كما يهدف المعسكر إلى زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات، ﻭيتم إعداد مجموعة من القيادات الشابة الذين تم اختيارهم كقيادات في العمل التطوعى بالمحافظات المختلفة وتنفيذ مبادرات ميدانية للتواصل المباشر مع الجمهور وتعريفهم بالصندوق وخدماته الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التي تدور في الآذهان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن 16023 وذلك في ظل حرص واهتمام القيادة السياسة بالشباب ودعمهم باعتبارهم مستقبل مصر وحاضره».

وأضافت «والى»: «يتم تدريب الشباب أيضا على مهارات حل المشكلات ومهارات تقدير الذات والتفكير الإيجابي والتواصل، وكيفية تواصل الشباب مع أقرانهم لإقناع من يدمن المواد المخدرة بالتوجه إلى الخط الساخن لتلقي العلاج بالمجان وفي سرية تامة خاصة بعد وصول عدد المتطوعين من الشباب لدى صندوق مكافحة الادمان إلى ما يقرب من 28 ألف شاب وفتاة».