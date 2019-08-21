«البترول» توقع اتفاقًا مع «الخدمة الوطنية» لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع قطاع البترول وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية اتفاق لإضافة نشاط تموين وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين/ غاز طبيعى) في محطات الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية التابعة للجهاز.

ويقضى الاتفاق بإدخال أنشطة وخدمات تموين وتحويل السيارات للعمل بنظام الوقود المزدوج (غاز طبيعى/ بنزين) بالمساحات الشاغرة بمحطات الشركة الوطنية المنتشرة على مستوى الجمهورية من خلال شركتى غازتك وكارجاس المتخصصتين في هذا النشاط، وتشمل الخطة إقامة 54 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى في 15 محافظة تشمل من بينها عددا من مراكز تحويل السيارات، بواقع 30 محطة كمرحلة أولى و24 محطة كمرحلة ثانية مقسمة على الشركتين، ومن المستهدف الوصول بخطة إقامة المحطات الجديدة إلى 350 محطة في 6 سنوات بعد الانتهاء من دراسة واختيار المواقع الملائمة.

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وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أهمية الاتفاق لاستثمار الإمكانيات والتسهيلات المتاحة بما يخدم خطط وبرامج الدولة واستمرار توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطن في مجال الوقود بجودة عالية ويسر، مشيرا إلى أن الاتفاق يسهم في مواكبة الزيادة في الإقبال مؤخراً على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى نظراً لتكلفته المنخفضة وجودته العالية، لافتا إلى تحرك الوزارة بوتيرة سريعة لتأمين الاحتياجات والبنية الأساسية اللازمة من محطات تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز بما يخدم برنامج تحويل مركبات النقل الجماعى.

وذكر الملا أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لزيادة أعداد السيارات المحولة، والمحطات التي تخدمها، حيث تستهدف تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود خلال العام المالى الحالي 2019/2020، مشيرا إلى أن هذا المعدل متوقع زيادته خلال السنوات المقبلة في ظل تزايد الإقبال من المواطنين على تحويل السيارات، وأنه جار حالياً الاستمرارفي التوسع في شبكة المحطات التي تبلغ حالياً 187 محطة و72مركز تحويل على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أكد اللواء محسن المحلاوى، مدير عام الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، على توفير كافة الإمكانيات من خلال شبكة المحطات المتميزة التابعة للشركة الوطنية والتي تتميز بالانتشار في مختلف المناطق والمحاور والطرق الحيوية على مستوى الجمهورية لتعزيز هذا المشروع الحيوى.

وقع الاتفاق عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، اللواء محسن المحلاوى مدير عام الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، وعن قطاع البترول كل من المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والمهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، والمهندس هشام الصفتى رئيس شركة كارجاس، بحضور المهندس مصطفى هلال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط والمشروعات، واللواء هشام السيد رئيس قطاع التخطيط بالشركة الوطنية، والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتوزيع.