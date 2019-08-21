شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الخميس مائل للحرارة على الوجه البحري.. والقاهرة «35» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الخميس، أن يكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار رطب على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلًا.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الاحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «25- 35»، إسكندرية «23- 31»، قنا «25 – 39»، الأقصر «24– 41»، أسوان «30 – 42» .