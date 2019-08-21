"سيارات مسروقة".. ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات وعرضها للبيع إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية، تشكيل عصابي ضم 3 عاطلين، تخصصوا في سرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" بالقاهرة والمحافظات.

كانت معلومات وردت لضباط قسم مكافحة سرقات السيارات مفادها، بأن "ناصر ن."، "أبانوب ن."، "رامي ر." يكونون فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" وقيامهم بالتلاعب بأرقام الشاسيه والموتور واصطناع مستندات ملكية لها وعرضها للبيع بموقع التسوق الالكتروني "أولكس".

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين أسفرت إحداها عن ضبطهم.

بمواجهة المتهمين بالمعلومات والتحريات، أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أيدوها، واعترفوا بارتكاب 5 حادث سرقة سيارات بذات الأسلوب.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات، واتهموهم بالسرقة، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.