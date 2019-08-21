إحباط ترويج 165 ألف قطعة أدوات كهربائية غير صالحة في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكن ضباط ادارة مباحث التموين وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط "أشرف ع." 55 سنة، المسئول عن مصنع أسلاك كهربائية بالمنطقة الصناعية الايرانيةـ دائرة قسم شرطة البساتين، ومقيم بباب الشعرية، لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع الأسلاك الكهربائية من خامات رديئة ومجهولة المصدر.

وعُثر داخل المصنع على 1000متر كابل كهربائي، 1.250 طن بودرة كسر بلاستيك، و3 ماكينة تصنيع "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها".

بمواجهة المتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلاك الكهربائية لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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كما تمكن ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة من ضبط "رامي ع." 30 سنة، المسئول عن مخزن أدوات كهربائية بالسلام، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الأدوات الكهربائية بدون بيانات تفيد بلد المنشأ ومجهولة المصدر ومصنوعة من خامات رديئة.

وعُثر بداخل المخزن على 165 ألف قطعة أدوات كهربائية، و20 ألف متر سلك حراري "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها".

بمواجهة المتهم اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.