ضبط عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكن العميد وائل نصار، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته "765 جرام من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول".
وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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