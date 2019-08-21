ضبط مطبعتين تقلد العلامات التجارية في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكن اللواء محمد عبد الله، مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة والمقدم دكتور محمد الشاعر والرائد محمد النويشي من ضبط "عامل بمطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس" لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة محل عمله بدون تصريح من الجهات المختصة، وبتفتيش المطبعة عُثر بداخلها على"500 من المطبوعات مدون عليها أسماء منتجات لمستلزمات الأطفال".

كما تم ضبط "عامل بمطبعة كائنة بدائرة القسم " لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة محل عمله بدون تصريح من الجهات المختصة وبالتفتيش عُثر بداخلها على (400 من المطبوعات مدون عليها "أسماء شركات تجارية".

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفا بقيامهما بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائهما لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.