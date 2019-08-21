المتهم بقتل زوجته وتقطيعها نصفين في الهرم: "بتخوني مع عيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ملابسات العثور على الجزء السفلي من جثة سيدة ملقاة بترعة المريوطية منذ أسبوعين.

البداية تعود إلى أول أيام عبد الأضحى المبارك، لم يكد يفرغ المصلون من أداء صلاة العيد حتى عثروا على جوال على جانب ترعة المريوطية بمنطقة المجزر الآلي، فأخطروا الشرطة وهيئة الإسعاف.

دقائق قليلة اكتظت معها المنطقة برجال المباحث ليلعن أحد الضباط خبرا صادما "لقينا نص جثة لواحدة ست" ليفرض مأمور القسم كردونا أمنيا انتظارًا لوصول رجال المعمل الجنائي.

شكل اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة فريق بحث ترأسه العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، والرائد كريم عبد الواحد وكيل فرقة الهرم؛ تركزت جهوده على فحص بلاغات التغيب ومراجعة كاميرات المراقبة للوقوف عما إذا رصدت ألقاء أحد الأشخاص للجوال وأخذ عينة بواسطة الطب الشرعي لتحديد هويتها.

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جهود البحث والتحري التي قادها الرائد هاني عجلان معاون مباحث الهرم توصلت إلى أن الجوال جرفه التيار من مناطق جنوب الجيزة، وأن الجثة لربة منزل تبلغ من العمر 23 سنة.

أصابع الاتهام اتجهت إلى زوج المجني عليها "سائق يبلغ من العمر 40 سنة" لاسيما طريقة القتل بدافع الانتقام، ليوجه اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة بتكثيف التحريات حول طبيعة العلاقة الزوجية بينهما.

مع إتمام عملية جمع المعلومات بدت الصورة جلية أمام فريق البحث، وبات الشك يقينا، وتبين أن السائق قتل زوجته وقطعها نصفين داخل المنزل ووضع كل جزء داخل جوال وتخلص منهما في منطقتين مختلفتين.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية قادها الرائد كريم عب الواحد وبمشاركة الرائد حسام عبد المنصف معاون مباحث الهرم من ضبط المتهم حال هروبه إلى الصعيد إذ اشتعلت النيران بالسيارة التي كان يستقلها ونُقل إلى المستشفى للعلاج.

أقر المتهم بجريمته لشكه في سلوك زوجته قائلا: "بتخوني مع عيل"، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.